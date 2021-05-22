Toprak Razgatlıoğlu sezona podyumla başladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu sezona podyumla başladı
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22 Mayıs 2021 17:47
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, takımı PATA Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun İspanya'daki açılış etabının ilk yarışında üçüncülük elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk yarışında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçerek kariyerinin 25. podyumuna çıkmayı başardı.

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çıkışla birlikte ritmini yükseltmeyi başardı. Bitime 16 tur kala 3. sıraya yükselen Toprak Razgatlıoğlu, kalan bölümde de ritmini korudu. Son tura kadar ikinciliği kovalayan milli sporcu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Şampiyonada ilk etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

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