Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu
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26 Ağustos 2022 16:33
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi.

Otoport AVM'deki Yamaha servisindeki etkinliğe katılan Razgatlıoğlu, hayranlarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Razgatlıoğlu bir hayranının ise motosikletini imzaladı.

 

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