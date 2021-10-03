Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de ikinci yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında ikinci gün yarışını geçirdiği kaza sebebiyle tamamlayamadı.
Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta mücadele etti.
Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sırada götürdüğü mücadelenin bitimine 9 tur kala motosikletinde yaşadığı mekanik sorun nedeniyle düşerek Portekiz'deki son yarışı puansız kapattı.
Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, yarışı ilk sırada tamamlayarak pilotlar klasmanında zirvede yer alan Toprak Razgatlıoğlu ile arasındaki puan farkını 24'e indirdi.
Portekiz'deki yarışta, Aruba.it-Ducati'den Büyük Britanyalı Scott Redding ikincilik, GoEleven'dan Fransız Loris Baz ise üçüncülük elde etti.
Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta mücadele etti.
Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sırada götürdüğü mücadelenin bitimine 9 tur kala motosikletinde yaşadığı mekanik sorun nedeniyle düşerek Portekiz'deki son yarışı puansız kapattı.
Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, yarışı ilk sırada tamamlayarak pilotlar klasmanında zirvede yer alan Toprak Razgatlıoğlu ile arasındaki puan farkını 24'e indirdi.
Portekiz'deki yarışta, Aruba.it-Ducati'den Büyük Britanyalı Scott Redding ikincilik, GoEleven'dan Fransız Loris Baz ise üçüncülük elde etti.