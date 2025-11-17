Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor: 'Devam filmi MotoGP!'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP yolculuğunun başlangıcı olarak görülen ilk resmi test sürüşüne 18 Kasım Salı günü çıkacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon üçüncü kez zirveye çıkan Türk sürücü, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleşecek MotoGP testlerinde Yamaha'nın prototip motosikletiyle turlayacak.
Test sürüşleri salı günü 12.00 ve 16.20'de canlı yayınla S Sport Plus'ta yayınlanacak.
S SPORT PLUS'A KONUŞTU: "HAZIRIM VE MOTİVEYİM!"
Test sürüşleri öncesi S Sport Plus'a özel röportaj veren Toprak Razgatlıoğlu, "Değişik bir sezondu. Sonunda bitirdik. Artık MotoGP'ye odaklanıyoruz. Mutluyum. SuperBike'taki gibi bir performans göstermem lazım. Devam filmi MotoGP olacak, daha da heyecanlı olacak. SuperBike'ta 3 kez şampiyon oldum. Ben 1 tane istiyordum, 3 tane nasip oldu. MotoGP'ye geçtim, başarılı bir yıl geçirmem lazım. Sadece orada yarışmak değil, ilk Türk MotoGP sürücüsü olmak değil. Öyle olsa 2022'de MotoGP'ye giderdim. Kendimi daha hazır, daha motive hissediyorum şu an. Orada daha eskiden yarıştığım sürücüler bile yarış kazanıyor. Bunu gördükçe canım sıkıldı. Orada motosiklet farkı çok fazla. Ducatiler çok daha üst düzeyde şu an, Yamaha şu an belki çok iyi değil ama 2027'de daha farklı olacak. Bizim amacımız en iyi Yamaha olmak. O zaman kanıtlamış olacağım kendimi." ifadelerini kullandı.
10 KASIM'DAKİ TESTLERDE GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ
Toprak, 10 Kasım'da Aragon'da yapılan hazırlık testlerinde de güçlü bir performans ortaya koymuş, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun yalnızca 0.5 saniye gerisinde kalmıştı. Gösterdiği tempo, MotoGP paddock'unda büyük yankı uyandırmıştı.
Valencia'daki test, Toprak'ın üst düzey sınıfa adaptasyon sürecinde kritik bir kilometre taşı olacak.
MOTOGP TARİHİNİN İLK TÜRK SPORCUSU
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025'te zirveye çıkarak yaşadığı üç şampiyonlukla tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak. Bu adım, MotoGP'de yarışacak ilk Türk olan Red Bull sporcusunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.
