Toprak Razgatlıoğlu piste çıkıyor: 'Devam filmi MotoGP!'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP yolculuğunun başlangıcı olarak görülen ilk resmi test sürüşüne 18 Kasım Salı günü çıkacak.Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon üçüncü kez zirveye çıkan Türk sürücü, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleşecek MotoGP testlerinde Yamaha'nın prototip motosikletiyle turlayacak.Test sürüşleri salı günü 12.00 ve 16.20'de canlı yayınla S Sport Plus'ta yayınlanacak.Test sürüşleri öncesi S Sport Plus'a özel röportaj veren Toprak Razgatlıoğlu, "" ifadelerini kullandı.Toprak, 10 Kasım'da Aragon'da yapılan hazırlık testlerinde de güçlü bir performans ortaya koymuş, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun yalnızca 0.5 saniye gerisinde kalmıştı. Gösterdiği tempo, MotoGP paddock'unda büyük yankı uyandırmıştı.Valencia'daki test, Toprak'ın üst düzey sınıfa adaptasyon sürecinde kritik bir kilometre taşı olacak.Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025'te zirveye çıkarak yaşadığı üç şampiyonlukla tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak. Bu adım, MotoGP'de yarışacak ilk Türk olan Red Bull sporcusunun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.