Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğuna son 5 adım

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarış takvimine göre son 5 ülkede yarışacağını ve rakibi Jonathan Rea'nın 7 puan önünde olduğunu belirterek, "Bu sene dünya şampiyonluğuna çok yakınız. Her yarış şampiyonluk için savaş veriyoruz. Gerçekten dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum." dedi.



Toprak, hafta sonu Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarında 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etmesinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Fransa'nın en çok sevdiği pistlerden biri olduğunu ifade eden Toprak, daha önce orada başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Yarıştan önce Magny Cours Pisti'nde yeniden başarılı olacağına inandığını dile getiren Toprak, orada kendini çok rahat hissettiğini aktardı.



Fransa'da yarışlarda ilk önce 3 birincilik elde ettiğini anımsatan Toprak, şöyle devam etti:



"3 yarışta birinci olmak hayalimdi. Superpole yarışının son turunda az pist limitlerini ihlal ettiğim gerekçesiyle Kawasaki itiraz etti. Normalde organizasyon bile bu durumu görmedi. Birinci olduğumun açıklamasından 3 saat sonra sıralamamı değiştirdiler ve ikinci oldum. Kawasaki'nin bu itirazına çok güldük. Üst üste dünya şampiyonu olmuş birinin böyle ufak puanların peşine düşmesine çok şaşırdık. Hatta dünya basını da buna şaşırdı, bu tarz haberler yaptılar. Umarım ilerleyen yarışlarda 3 birincilik hedefimi tuttururum. Şu anda 7 puan öndeyim. 5 farklı ülkede yarışımız var. İnşallah hepsinden de birincilikle ayrılmayı hedefliyorum. Markalar arasında da çekişme var. Yamaha olarak biz Kawasaki'den öndeyiz. Umarım böyle devam eder ve biz önde bitiririz."



"Bu stresin altında kalmamak için puanlarıma hiç bakmıyorum"



Milli Motosikletçi Toprak, pilotlar klasmanında 370 puanla ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu sene dünya şampiyonluğuna çok yakınız. Her yarışta şampiyonluk için savaş veriyoruz. Umarım bu sene dünya şampiyonu oluruz. Gerçekten dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bu stresin altında kalmamak için puanlarıma hiç bakmıyorum. Her yarış sadece en iyi sürüşümü yapmak için odaklanıyorum. Umarım tüm yarışlar istediğim gibi geçer. Şu anda 8 birinciliğim var. Sezon sonuna kadar 10-12 birincilik almak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım."



"Bu yıl başarılı olursam 2023 yılı için MotoGP'yi düşünebilirim"



Pilotlar klasmanında 363 puanla ikinci sırada yer alan İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Toprak, "Rea, şampiyonadaki en büyük rakibim. Üst üste dünya şampiyonu olmuş bir motosikletçi. Çok saygı duyuyorum ama en son yapmış olduğu itiraz başvurusundan sonra ona kırıldım. Tabii ki bu yarış ve kural kuraldır ama onun bu tarz şeylere imtina etmesine herkes gibi ben de çok şaşırdım." değerlendirmesini yaptı.



MotoGP'ye ilişkin hedeflerinden de bahseden Toprak, "MotoGP'de yarışmam için Petronas takımından teklif aldım. Avusturya'da takım sorumlularıyla da görüştüm. Planımda MotoGP'de yarışmak var. Ancak ilk önceliğim Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak. İnşallah bu sene başarılı olursam 2023 yılı için MotoGP'yi düşünebilirim." diye konuştu.



"Hepimizin aynı anda podyum yapıp Türkiye'ye dönmesini çok istiyorum"



Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu'nun başarılı bir motosikletçi olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:



"Bahattin gerçekten o kategoride zoru başarıyor. Bu aralar podyum yapamadı, hep bir şansızlık yaşayarak düşüyor. Umarım onun için yarışlar güzel geçer. Her kategoride bir Türk motosikletçimiz var. Yarışa beraber gidiyoruz. Sadece ben podyum yapınca onların yanında çok sevinemiyorum. İnsanın ister istemez morali bozuluyor. Hepimizin aynı anda podyum yapıp Türkiye'ye dönmesini çok istiyorum. İnşallah o günler de gelecek."



Milli motosikletçi Can Öncü'nün, Magny Cours Pisti'ndeki Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta damalı bayrağı 3. sırada geçtiğini anımsatan Toprak,"Can bizi çok şaşırttı. İlk 5'e girer diye bir tahminimiz vardı ama üçüncü olmasını beklemiyorduk. Pes etmedi ve yarışın içinde kaldı. En son 2018'de podyuma çıkmıştı. 3 yıl sonra yeniden podyumda olması gerçekten bizi mutlu etti. İnşallah devamı da gelir." dedi.



"Takım arkadaşımın hızlı olması beni mutlu ediyor"



Fransa'daki ilk yarışı üçüncü sırada bitiren takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin son dönemde iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Toprak, Locatelli'nin ilk senesine göre hızlandığını dile getirdi.



Motosiklette 600 CC'den 1000 CC'ye geçen Lacatelli'ye farklı çizgiler kullanması konusunda tavsiyelerde bulunduğu bilgisini veren Toprak, "Takım arkadaşımın hızlı olması beni mutlu ediyor. Ayrıca puan kazandığı için de takıma katkı sağlıyor. Umarım daha fazla hızlanır. Rea'nın önünde bitirmesi bizim için her zaman avantaj." ifadesini kullandı.



Toprak, bir sonraki yarışın İspanya'nın Barcelona-Katalonya Pisti'nde olduğunu belirterek, burada da başarılı olarak podyumda yer almak istediğini sözlerine ekledi.