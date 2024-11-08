Toprak Razgatlıoğlu'nun 2025 hedefi!

2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon da zirvedeki yerini korumak istiyor.Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı 527 puanla şampiyon tamamlarken Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.Red Bull sporcusu, 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, WSBK'nin 2024 sezonunda toplam 27 kez podyuma çıktı ve 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.WSBK'nin son şampiyonu olarakyı motosikletinde taşımaya hak kazanan ROKIT BMW pilotu Toprak, gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi vererek başarısını tekrarlamayı hedefliyor.Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13 birincilikle şampiyonada rekor kırarakyı hak ettiğini söylediSezon başında BMW ile anlaşma imzalayan Toprak, takımın şampiyonluğu bulunmadığı içinyönelik söylemler, geçirdiği kaza, Yamaha takımından BMW'ye geçiş süreci ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Geçirdiği kazanın ardından kısa sürede piste dönüp dünya şampiyon olan Toprak,dedi.Toprak, ilk sene için kimsenin şampiyonluğu tahmin etmediğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:BMW ile anlaşma yaptığında kendisinden başarı beklediklerini dile getiren Toprak, ilk sene dünya şampiyonu olacağını takımı ve kendisinin de tahmin etmediğini ancak şampiyonluğa ulaştığını aktardı.Zirveye çıkmanın zor, orada kalmanınsa daha zor olduğunu vurgulayan milli motosikletçi, şöyle devam etti:Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun yeni sezonda kendisiyle aynı şampiyonada mücadele edecek olmasına değinen Toprak,ifadelerini kullandı.Bahattin'in ilk senesi olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Toprak,değerlendirmesini yaptı.Şampiyonluk hissinin bambaşka bir duygu olduğunu dile getiren Toprak, sözlerini şöyle tamamladı: