Toprak Razgatlıoğlu'ndan sevindiren haber!

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kaza sonrası sağlık durumu iyi olduğu için İspanya'daki Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarına katılacak. 28-29 Eylül'de Aragon Pisti'nde yapılacak sezonun 10. turunda mücadele edecek olan milli motosikletçi, liderliğini sürdürmek için pistte olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan sevindiren haber!
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26 Eylül 2024 15:33
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, kaçırdığı 2 turun ardından bu hafta sonu İspanya'da yarışabilecek.

Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 Eylül'deki Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Fransa yarışları serbest antrenman seansında kaza yapan Razgatlıoğlu'nun bu hafta pistlere geri döneceği ve 28-29 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenecek sezonun 10. turunda mücadele edeceği duyuruldu.

Fransa ve İtalya'daki yarışları kaçıran Razgatlıoğlu'nun İspanya'da yarışmak için sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada, yarınki ilk serbest antrenman seansı sonrasında durumunun yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu 365 puanla lider durumda bulunurken, en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

 

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