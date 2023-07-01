Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir podyum daha

Dünya Süperbike Şampiyonası'nda yarışan Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu podyumun 2. sırasında yer almayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir podyum daha
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01 Temmuz 2023 18:03
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de ilk yarışı ikinci sırada tamamladı.

Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donnington Park Pisti'ndeki yarışa dördüncü cepten başladı.

Pata Yamaha Prometeon takımıyla Toprak, çekişmeli geçen yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyumdaki yerini aldı.

BAUTİSTA YİNE BİRİNCİ

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 232 puanla ikinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista 323 puanla birinci, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 161 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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