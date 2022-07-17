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Toprak Razgatlıoğlu'ndan 3'te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan 3'te 3
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de çıktığı 3. yarışı da zirvede bitirdi ve kariyerinde ilk kez 3'te 3 yaptı.
Haber;
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17 Temmuz 2022 16:54
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