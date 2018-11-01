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Toprak Razgatlıoğlu, Japonya'da piste çıkıyor

Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, özel davetle 3-4 Kasım'da Japonya Superbike Şampiyonası'na katılacak.

Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Japonya'da piste çıkıyor
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01 Kasım 2018 14:20
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan ve iki kez de podyuma çıkma başarısı gösteren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Japonya Superbike Şampiyonası'na davet edildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda topladığı 151 puanla sezonu 9'uncu sırada tamamlayan 22 yaşındaki pilot, 2018 Japonya Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışı Suzuka pistinde 3-4 Kasım'da Kawasaki takımıyla mücadele edecek.

Razgatlıoğlu, özel davetle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılacak. 3 Kasım Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarının ardından 4 Kasım Pazar günü TSİ 05.00'de ilk yarış, TSİ 09.15'de ise ikinci yarış gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu'nun bu yarıştaki takım arkadaşı Kazuma Watanabe olacak.

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