Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da zirvede

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, zirvede yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da zirvede
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12 Haziran 2022 13:21
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki sıralama yarışında (Superpole) birinci oldu.

Misano Pisti'nde yarışan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı.

Yarışta İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Büyük Britanyalı Jonathan Rea ise üçüncü oldu.

Toprak, TSİ 16.15'te de ikinci yarışına çıkacak.

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