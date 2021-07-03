Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'deki ilk yarışta birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu!
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03 Temmuz 2021 19:00
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabındaki ilk yarışı zirvede tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabının ilk yarışı, İngiltere'deki 4 kilometre uzunluğa sahip Donington Park Pisti'nde yapıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden Toprak, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada bitirerek önemli bir başarı elde etti. Kawasaki sürücülerinden Jonathan Rea ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışı da kazanmıştı.

Şampiyonada dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.


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