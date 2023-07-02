Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağı İngiltere'de superpole yarışını birincilikle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu!
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02 Temmuz 2023 17:55
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de superpole yarışında birinci olmayı başardı.

 Red Bull sporcusu Toprak, İngiltere'de Donington Park Pisti'ndeki hafta sonunun ikinci yarışı öncesinde koşulan superpole yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Superpole yarışını Ducati pilotu Alvaro Bautista ikinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu yarışın ardından puanını 244'e yükseltti. Ducati pilotu Alvaro Bautista 332 puanla birinciliğini, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 167 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

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