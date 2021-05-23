Toprak Razgatlıoğlu, ilk etabın ikinci yarışında 6'ncı oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya açılış etabında 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Toprak Razgatlıoğlu, ilk etabın ikinci yarışında 6'ncı oldu
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23 Mayıs 2021 20:23
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki açılış etabının ikinci yarışında 6'ncılık elde etti.

İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk etabının ikinci yarışında PATA Yamaha takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 6. cepten başladığı yarışı yine aynı pozisyonda tamamladı.

Dünkü ilk yarışı 3. sırada tamamlayan Toprak, topladığı 30 puanla pilotlar klasmanında dördüncülüğe yerleşti.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı

Aynı pistte düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü ise ilk etabın ikinci yarışında damalı bayrağı 14. sırada geçti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Yamaha takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise ilk etabın ikinci yarışını tamamlayamadı.

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