Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışı 4. bitirdi

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4 sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışı 4. bitirdi
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21 Kasım 2021 15:00
Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2021 sezonu şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'daki ikinci yarışı 4. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı motosikletçi Toprak, Uluslararası Mandalika Pisti'nde sabah 06.15'te başlayan ilk yarışta dünya şampiyonluğunu garantilemişti.

Aynı pistte hava koşulları nedeniyle ertelenen ve 21 turdan 12 tura düşürülen ikinci yarışa dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, TSİ 11.35'te pole pozisyonundan (birinci sıra) başladı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunun 37. yarışında damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Endonezya'daki son yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Ducati pilotu Scott Redding ise ikinci, BMW pilotu Michael Van Der Mark ise üçüncü sırada tamamladı.


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