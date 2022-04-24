Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda ayağındaki Superpole yarışında İspanyol Alvaro Bautista'nın ceza alması nedeniyle ikinciliğe yükseldi.



Assen Pisti'nin ev sahipliği yaptığı sezonun 2. ayağında, ikinci gün yarışı öncesinde yapılan Superpole yarışında Bautista, pist limitlerini ihlal ettiği için bir sıra ceza aldı.



Böylece Toprak Razgatlıoğlu 2. sıraya yükselirken, Bautista 3. sıraya geriledi.



Bu sonuçla 9 puan alan Toprak, genel klasmandaki puanını 64'e çıkardı.





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