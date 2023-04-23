Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da yine podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Hollanda'daki ikinci yarışını ikinci sırada bitirdi.
TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ikinci sırada tamamlayarak, ilk yarıştan sonra yine podyumda olmayı başardı. Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı.
Toprak, Hollanda'daki ilk yarışta üçüncü sırada yer almıştı.
Milli motosikletçi, bugün koşulan superpole yarışını da üçüncü sırada bitirerek genel klasmanda hanesine puan yazdırdı.
Genel klasmanda Bautista, puanını 174'e çıkararak en yakın takipçisi Toprak'la arasındaki puan farkını 56'ya yükseltti.
Sezonun dördüncü ayağındaki yarışlar, Katalonya'da 5-7 Mayıs'ta koşulacak.
TT Assen Pisti'ndeki yarışta Pata Yamaha Prometeon takımı adına mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ikinci sırada tamamlayarak, ilk yarıştan sonra yine podyumda olmayı başardı. Yarışı İspanyol sporcu Alvaro Bautista ilk sırada tamamladı.
Toprak, Hollanda'daki ilk yarışta üçüncü sırada yer almıştı.
Milli motosikletçi, bugün koşulan superpole yarışını da üçüncü sırada bitirerek genel klasmanda hanesine puan yazdırdı.
Genel klasmanda Bautista, puanını 174'e çıkararak en yakın takipçisi Toprak'la arasındaki puan farkını 56'ya yükseltti.
Sezonun dördüncü ayağındaki yarışlar, Katalonya'da 5-7 Mayıs'ta koşulacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ