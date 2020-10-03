Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa ayağının ilk yarışında 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2020 16:48
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa ayağının ilk yarışında 6. oldu. 

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde yapılan yarışa Toprak Razgatlıoğlu 13. cepten başladı.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 6. sırada tamamladı.

Milli sporcu, yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için