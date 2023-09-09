Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ilk yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ilk yarışı zirvede tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da ilk yarışta birinci oldu
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09 Eylül 2023 17:37
 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

Magny Course Pisti'nde yapılan ilk yarışta Pata Yamaha Prometeon takımıyla mücadele eden Toprak, yarışı ilk sırada bitirerek podyuma çıktı.

Toprak'ın ardından ikinci sırayı İtalyan sporcu Michael Ruben Rinaldi, üçüncü ise Büyük Britanya'dan Jonathan Rea elde etti.

Genel klasmanda puanını 378'e yükselten ve sezonun 6. galibiyetini alan Toprak Razgatlıoğlu, 433 puanla birinci sırada bulunan İspanyol sporcu Alvaro Bautista'yı takibini sürürdü.

Milli sporcu Pazar günü bu pistte ikinci yarışına çıkacak.

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