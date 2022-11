Toprak Razgatlıoğlu dünya ikinciliği için pistte

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki son etabında dünya ikinciliği için piste çıkacak.



Superbike'ta 20 ayaklık sezonun son yarışı, hafta sonu 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek. Genel klasmanda 553 puana ulaşan Ducati pilotu Alvaro Bautista'nın şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Pata Yamaha pilotu Toprak, son 3 yarışta da Kawasaki Racing takımının pilotu Jonathan Rea'nın önünde yer almak için mücadele verecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Spor Kulübünün sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun bir aksilik yaşanmadığı takdirde sezonu yine kürsüde tamamlayacağını söyledi.



Toprak'ın Endonezya yarışının ardından Avustralya'ya geçtiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:



"Gönül isterdi ki geçen seneki gibi şampiyonluğu kutlayalım. Ama sezon boyunca yaşanan bazı aksaklıklar rakiplerimizin bizi geçmesine neden oldu. Sonuçta Toprak, dünya ikinciliğini ülkemize kazandıracak. Bu sonuç da başlı başına bir olay, bir başarı. Rakiplerimiz karşısında hep birinciliği ve zaferleri hedefledik. Her yarış haftası Toprak mutlaka ödül kürsüsünde yer alıp, ay-yıldızlı bayrağımızla pistte tur attı. Sonuçta bu sezondan gerekli dersleri çıkardık. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ile birlikte şimdiden 2023 yılının planlamasını yaptık."



Milli sporcunun gittiği her yerde sevildiğini anlatan Uçar, "İnanılmaz bir hayran kitlesine sahip. Superbike padoğunda da herkes ona çok büyük bir saygı gösteriyor. Genç yaşına rağmen mütevazılığıyla bizi çok iyi temsil ediyor. Adeta bu sene ülkemizin turizm ve spor elçisi gibi çalıştı. Motosikletle yaptığı mini gösteriler bile milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. Bir dünya yıldızına sahibiz. İnşallah 2023, Toprak'ın yılı olacak." diye konuştu.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak genel klasmanda 487 puanla ikinci, Jonathan Rea ise 450 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Can Öncü, Kenan Sofuoğlu'nun izinde



Federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü'nün de sezonu hafta sonu Avustralya'da tamamlayacağını söyledi.



Türkiye'nin genç yeteneklerinden Can Öncü'nün de kendi kariyeri adına önemli bir hafta sonu yaşayacağını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"Bu işin çekirdeğinden geldi. Birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı. Valensiya zaferi hala akıllarda. Ufak bir düşüş yaşadı ama milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu sayesinde toparladı ve tekrar ayağa kalktı. Avustralya'da çok büyük bir kayıp yaşamaz ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda hocasından sonra derece elde eden ikinci Türk sporcu olacak. Bu sınıfta beş kez şampiyon olan Kenan Sofuoğlu'ndan sonra Can Öncü dünya üçüncülüğünü ülkemize getirecek. Yarış kariyeri açısından bu başarı Can Öncü için çok önemli. Performansındaki düşüşü başarıya çevirdiği için de ayrıca tebrikleri hak ediyor. İnşallah Dünya Supersport Şampiyonası'ndan başka bir kategoriye geçmeden önce Can'ın da şampiyonluğunu göreceğiz."





