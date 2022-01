Toprak Razgatlıoğlu: '2022'de de pes etmeyeceğiz'

Dünya Superbike Şampiyonası 2021 sezonu şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunu şampiyonlukla bitirmesi halinde 2023'te MotoGP'de yarışmayı hedeflediğini söyledi.



Antalya'da 2017 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybeden "Tek teker Arif" olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçisi Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu 25 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, babasından aldığı bayrağı yukarılara taşıyor.



Merhum babasından kendisine geçen motor yeteneğini her yıl daha geliştiren Toprak Razgatlıoğlu, motokrosla başladığı serüvenini 2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayarak taçlandırdı.



2022 yılına da şampiyonluk amacıyla yola çıkan Razgatlıoğlu'nun hedefi ise 2023 yılında motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de yarışmak.



Hep bir sonraki yarışta daha iyi sonuç elde etmeye çalıştığını belirten Razgatlıoğlu, "2021 yarışında şampiyonluk parolasıyla yola çıktık. Ancak sezon ortasında takım arkadaşımın bana çarpması nedeniyle yarış dışı kalmış ve 'şampiyonluk bitti', demiştim. Daha sonra Kenan Sofuoğlu ile sadece yarışlara ve her yarışta da birinci olmaya odaklandık. Sezon sonuna geldiğimizde ise en yakın rakibimizden 30 puan öndeydik." diye konuştu.



Kendisi için 13 farklı ülkede Türk bayrağını dalgalandırmanın çok özel olduğunu dile getiren Razgatlıoğlu, 2021 yılında hayali olan dünya şampiyonluğuna ulaştığını vurguladı.



Bu sezonun kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Razgatlıoğlu, "Çünkü çok istediğim dünya şampiyonluğunu babama armağan etmek istiyordum. Bu benim için önemliydi ve bu kısmını gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.



- "Pes etmeyeceğiz"



Razgatlıoğlu, 2022'nin daha zor geçeceğini iyi bildiğini ifade ederek, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.



Yeni sezonda kendisini daha güçlü rakiplerin beklediğinin altını çizen Razgatlıoğlu, "2021 yılında, 6 yıldır şampiyon olan birini mağlup ettik. O da daha da güçlü gelecektir ama biz de pes etmeyeceğiz. Yine dünya şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. İnşallah tekrar şampiyon olacağız." değerlendirmesini yaptı.



Sadece bir dünya şampiyonluğunun kendisi için yeterli olmayacağını da ifade eden Razgatlıoğlu, adım adım ilerleyerek, 2023 hedefine ulaşmak istediğini bildirdi.



Razgatlıoğlu, her başarıda yere daha sağlam bastıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"2022'de de dünya şampiyonu olursak yarıştığımız kategoride başaracağımız bir şey kalmıyor. Ancak üst üste iki dünya şampiyonluğunun da çok zor olduğunu biliyoruz. Tek maç ile şampiyon olmuyorsunuz. 8-9 ay süren sezonun ardından dünya şampiyonluğu geliyor. Sonuçta güzel geçecek 2022'nin ardından 2023'e, hayal kurduğumuz şampiyonluğa, gidebiliriz. Bunu benden çok, beni sevenlerin, izleyenlerin istediğini de biliyorum. Sonuç olarak, 2022 yılı, 2023'te MotoGP'ye geçmem anlamında çok önemli."





İLGİLİ VİDEO