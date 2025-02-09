Toppmöller: 'Batshuayi, kesinlikle iyiydi'

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ligde Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Toppmöller, Galatasaray'dan transfer ettikleri ve Mönchengladbach karşılaşmasıyla birlikte takımdaki ilk maçına çıkan Michy Batshuayi'nin performansından memnun olduğunu söyledi.



Alman teknik adam, "Batshuayi, başlangıçta herkes gibi zorlandı. Ama eşitliği sağlamamızda önemli rol oynadı. Bizimle geçirdiği kısa süre için performansı kesinlikle iyiydi. 57 dakika boyunca kendisini sonuna kadar zorladı ve her şeyi denedi." ifadelerini kullandı.



Eintracht Frankfurt'un, Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Batshuayi, 57. dakikada yerini milli futbolcu Can Uzun'a bırakmıştı.



