Toplam 16 ilde seyahat yasağı kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Konu hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "9 ilimiz için daha şehirlerarası seyahat kısıtlamasını kaldırmış bulunmaktayız, bu illerimiz; Adana, Diyarbakır, Denizli Mardin, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir"dedi.
Daha önce de Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.
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Konu hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "9 ilimiz için daha şehirlerarası seyahat kısıtlamasını kaldırmış bulunmaktayız, bu illerimiz; Adana, Diyarbakır, Denizli Mardin, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir"dedi.
Daha önce de Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA YENİ TARİHLER! TIKLAYIN
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın