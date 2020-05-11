Toplam 16 ilde seyahat yasağı kaldırıldı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ilde daha seyahat yasağının kaldırıldığını açıkladı.Konu hakkında açıklamalar yapan Erdoğan, "9 ilimiz için daha şehirlerarası seyahat kısıtlamasını kaldırmış bulunmaktayız, bu illerimiz; Adana, Diyarbakır, Denizli Mardin, Trabzon, Ordu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir"dedi.Daha önce de Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.