Top toplamadan 1 numaraya: Ersin

Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerken gecenin kahramanlarından birisi Ersin oldu. Genç kaleci iki yüzde yüzlük top çıkarırken, maçtan sonra Aboubakar'ın 2016 Aralık ayında Benfica'yla 3-3 biten maçta top toplayıcı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Top toplamadan 1 numaraya: Ersin
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26 Ocak 2021 13:55
Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerken gecenin kahramanlarından birisi Ersin oldu.

Genç kaleci iki yüzde yüzlük top çıkarırken, maçtan sonra Aboubakar'ın 2016 Aralık ayında Benfica'yla 3-3 biten maçta top toplayıcı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Ersin o geceyi; "Aboubakar'ın Benfica'ya attığı golde, o kalenin arkasındaydım. Çok deli sevinmiştik" diye anlatırken, "Şimdi aynı takımda gol sevincini birlikte yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Aboubakar da Ersin için "Hayat hızlı geçiyor. Ersin eğer böyle devam ederse ileride parlak bir kariyeri olur" ifadelerini kullandı.





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