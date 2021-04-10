Top durmazsa Fenerbahçe duruyor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara alırken, gol yollarında yaşadığı sıkıntı bir kez daha göz önüne çıktı. Özellikle Süper Lig'de son 10 haftaya bakıldığında Fenerbahçe, tam 15 puan kaybetti. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray, Göztepe ile Gençlerbirliği'ne mağlup olurken, Antalyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Fener sadece, Karagümrük, Konya, Trabzon ve Denizli'yi yenmeyi başarabildi. Bu maçların üçü tek farklı skorlarla kazanıldı.Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip ağlara toplamda 11 gol bıraktı. Ancak atılan bu gollerin 6'sı duran toplardan geldi. Yani Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta attığı gollerin %61'i korner ve serbest vuruş organizasyonları sonrasında ağlarla buluştu. Fenerbahçe, kalan 5 golün ikisini ise uzaktan atılan şutlarla (Trabzonspor-Beşiktaş), buldu. Kontrataktan 2 kez fileleri havalandıran Sarı-Lacivertiler, akan oyunda ise sadece 1 gol bulabildi. O da Antalyaspor maçında...Teknik direktör Erol Bulut, sezon başından bu yana bu sistem nedeniyle hedefe koyulurken yerine gelen Emre Belözoğlu ile çıkılan iki maçta bulunan iki golün de duran toplardan gelmesi, "Fenerbahçe'nin bir oyun sistemi yok" eleştirilerinin yapılmasına neden oldu. Sarı-Lacivertli takıma bu eleştirinin yapılmasının başlıca sebeplerinden biri de yenilen goller. Fenerbahçe, son 10 maçta 8 gol yerken bu gollerin üçünü kontrataktan kalesinde gördü. 5'i ise akan oyunda Fenerbahçe fileleriyle buluştu.