Tonye Jekiri'nin yeni adresi CSKA Moskova oldu

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nijeryalı pivot Tonye Jekiri'nin yeni adresi Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "28 yaşındaki Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 2 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.



Kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Jekiri, "CSKA gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım kulübün daha fazla kupa kazanmasına katkıda bulunabilirim. Mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak istiyorum. Kulübe katılmayı dört gözle bekliyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.



Tonye Jekiri geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla 5.6 sayı 5.5 ribaunt ve 1 asist ortalamaları ile oynadı.



