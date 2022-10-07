Tonye Jekiri: 'Arkadaşlarım bana önemli katkı sağladı'

THY EuroLeague'in ilk haftasında deplasmanda Bayern Münih'i 74-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Tonye Jekiri, karşılaşmayı değerlendirdi.



Jekiri yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarım bana önemli katkı sağladı. Beni uygun pozisyonda buldular. O nedenle burada daha çok övgü takım arkadaşlarıma gitmeli." dedi.



Tonye Jokiri ayrıca, "Takım kimliği bulmaya çalışıyoruz, bunun üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu adım adım gelişen bir süreç. Şimdi önümüzdeki maça bakmalıyız." ifadelerini kullandı.





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