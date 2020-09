Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 çıktı

Aylar süren heyecanın ardından bekleyiş nihayet sona erdi – oyuncuların birbirinden çılgın kaykay numaralarını oturma odalarının rahatlığında sergilemelerini sağlayacak Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 and 2 çıktı. Artık hayranları da PlayStation® 4, PlayStation® 4 Pro, Xbox One X dahil olmak üzere Microsoft Xbox One cihaz ailesindeile G.O.A.T (Tüm Zamanların En İyisi) olabilecekler."Tony Hawk's Pro Skater serisini olabilecek her açıdan en iyi şekilde canlandırmak için gösterdikleri gayretten ve kaliteden ötürü Activision ve Vicarious Visions'a müteşekkirim," diyor Tony Hawk. "Yıllarca oyunun hayranları benden bu seriyi geri getirmemi istedi ve nihayet hem nostaljik hayranların beklentilerini karşılayacak, hem de yeni nesli eline kontrolcü ve belki de gerçek bir kaykay almasına esin kaynağı olacak bir oyunla karşınızda olmaktan gurur duyuyorum."Activision çıkışı kutlamak adına oyunun ikonik Warehouse bölümünü Tony'nin kayması için gerçek hayatta yarattı. Tony'nin bu nostaljik sahnede yeteneklerini nasıl sergilediğine. Tüm çekimler için minibüsler de kullanıldı. Warehouse bölümünün gerçek hayatta yaratılışının sahne arkası görüntüleri 5 Eylül'de yayındı.Serinin ilk iki efsane oyununun aslına sadık halde yaratılan ve tek bir pakette sunulan haliyle tüm orijinal bölümler, profesyonel kaykaycılar ve numaralar, yepyeni hareketler, yeni kaykaycılar, yeni müzikler ve fazlası eşliğinde, destekleyen sistemlerde 4K olarak geri dönüyor. Bir Park Yarat ve Bir Kaykaycı Yarat modları da dahil! Bu sefer size sınırsız kişiselleştirme imkanları sunacak kapsamlı bir editöre de sahip olacaksınız. Oyuncular yeni parkları online olarak arkadaşlarıyla paylaşabilecek, yayınlanmış parklara kendi kişisel dokunuşlarını yapabilecek ve kaykaycıları sayısız kişiselleştirme seçeneğiyle giydirebilecekler. Remaster içinde eskisinden de fazla görev olacak ve yeni mücadeleler de bulunacak."Remaster'daki bir numaralı önceliğimiz mirası onurlandırmak, orijinal oyunların kalitesini yakalamaktı" diyor Vicarious Visions Stüdyo Başkanı Jen Oneal. "Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların Warehouse demosuna gösterdikleri ilgi, yapmaya çalıştığımız şeyi başardığımızı gösteriyor. Vicarious Visions olarak serinin büyük hayranıyız ve hayranlarımızla birlikte oynamak için sabırsızlanıyoruz. Umarım bizim yaparken eğlendiğimiz kadar onlar da oynarken eğlenirler."Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 şu an tüm dünyada satışta. Özel Koleksiyon versiyonunda ise dijital deluxe içeriğine ek olarak sınırlı sayıda üretilen Birdhouse kaykayı bulunuyor. Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 hakkında detaylı bilgiyi www.tonyhawkthegame.com adresinde bulabilirsiniz.Çevrimiçi çok oyunculu modlar (oyun abonelik servisi ayrı satılır) ve diğer özellikler İnternet gerektirir.