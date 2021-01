Tony Allen, Kobe'yi savunma üzerine konuştu

Eski NBA oyuncusu Tony Allen, oynadığı dönemde, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı savunmanın nasıl bir his olduğundan bahsetti.



14 yıllık NBA kariyerinde altı kez savunma beşlerine seçilmiş olan ve ligin en sert dış savunucularından biri olarak, "The Grindfather" lakabını kazanan Allen, Kobe'yi savunma konusunu konuştu.



22 Şubat 2005'te 24 yaşındaki bir çaylak olan Allen için sahada bir görev verilmişti: Kobe'yi savunmak.



"Kesinlikle çok heyecanlıydım. Paul Pierce bana sürekli 'Hazır ol! Beni antrenmanda her gün tutuyorsun. Hazır olman gerek. Hadi bakalım! Kobe Bryant o!' diyordu.



Sert görünmeye çalışıp, kendi kendime 'Korkmuyorum' diyordum. Sahada onun karşısına düştüğümde de, 'Ne yapacağım şimdi?' demiştim.



Beni sekiz dakikada altı faulle oyun dışında bırakmıştı. Ne yapacağımı bilememiştim.



ALLEN'IN KOBE MAÇLARI ÖNCESİ RUTİNİ!



Allen, Kobe'ye karşı oynayacağı maçlardan önce nasıl hazırlandığını da anlattı:



"Takvimde ona karşı oynayacağınızı gördüğünüzde, avuçlarınız terlerdi.



Ben öyle bir dönemde tamamen Kobe'ye odaklanırdım. Ona karşı oynayacağımı her bildiğimde, antrenmandan sonra eve gider, yemek yer ve kendisinin bir kasedini izlerdim. Sabah uyanınca da, sporumu yapar ve daha da fazla kaset izlerdim.



Bana karşı şut soktuğunda, koçlar bana bakıp kafalarını sallarlardı. Ben de, 'Gelin, adamı bir de siz savunmaya çalışın bakalım!' derdim."