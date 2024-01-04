Tonio Teklic, Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'un Hırvat oyuncusu Tonio Teklic, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Tonio Teklic, Trabzonspor'dan ayrılıyor
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04 Ocak 2024 09:52
Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan Tonio Teklic ile yollar ayrılıyor.

Kuzey Anadolu'nun haberine göre; Tonio Teklic'in kiralık transferi kısa süre içinde netlik kazanacak ve resmiyet kazanması bekleniyor. Oyuncu, önceki akşam saatlerinde menajeriyle birlikte Trabzon'dan ayrılarak Rusya'ya gitti.

Bjelica'nın isteği üzerine geçen Temmuz ayında 1 milyon avro karşılığında Hırvat takımı Varazdin'den transfer edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla 6 maçta görev aldı, ancak bunlardan sadece birinde ilk 11'de yer alabildi ve skor anlamında katkı sağlayamadı.

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