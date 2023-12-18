Toni Kroos'tan sürpriz karar: Geri dönüyor

Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman yıldızı Toni Kroos, kariyerine dair sürpriz bir adım atmaya hazırlanıyor.



Alman basınından Bild'in haberine göre; daha önce Alman Milli Takımı'ndan emekli olduğunu duyuran Toni Kroos, EURO 2024'te milli takıma geri dönmeyi düşünüyor.



Haberde; ailesine çok düşkün olan Toni Kroos'un, çocuklarının onu Alman Milli Takımı formasıyla EURO 2024'te görebilmesi için bu kararı iyice düşünmeye başladığı belirtildi.



NAGELSMANN: "İLGİNÇ BİR FİKİR"



Öte yandan daha önce konuyla ilgili konuşan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Bu ilginç bir fikir. Alman pasaportu olan tüm oyuncuları değerlendiriyoruz. Toni Kroos müthiş bir insan ve futbol hakkında çok fazla fikri olan bir isim." sözlerini sarf etmişti.



Alman Milli Takımı ile 106 maça çıkan Kroos, bu maçlarda 17 gol 19 asist kaydetmişti. 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, son olarak İngiltere'ye karşı 29 Haziran 2021 tarihinde oynanan EURO 2020 son 16 turu maçında milli takım formasını giymişti.





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