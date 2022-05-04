Toni Kroos'tan Manchester United itirafı

Real Madrid'in yıldız orta sahası Toni Kroos, transfer için bir itirafta bulundu.



Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada 2014 yılında Manchester United'a transferinin yakın olduğunu ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.



"TRANSFER İÇİN İKNA OLMUŞTUM"



Kroos, "Manchester United'ın beni transfer etmek istediğini biliyordum. Bir akşam toplantı yaptık ve David Moyes transfer konusunda vurgu yaptı. Harika bir akşam geçirdim ve Manchester United'ın planları hakkında çok konuştuk ve transfer için ikna oldum." dedi.



İngiliz ekibiyle sözlü olarak anlaştığını söyleyen deneyimli futbolcu, "Bir sonraki adım Manchester'a taşınmak olacaktı. Bu o dönem zor bir şey değildi çünkü sadece bir çocuğumuz vardı. Evet, transfer oldukça yakındı ve neredeyse Manchester United'a gidiyordum ama sonunda transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.



"3 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANAMAZDIM"



Manchester United konusunda bir pişmanlığı olmadığını söyleyen Kroos, son olarak, "Bu konuda "keşke" diye düşüncelerim yok. Gerçek olan Manchester United'da 3 Şampiyonlar Ligi kazanamayacağım" şeklinde konuştu.





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