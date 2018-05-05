Toni Kroos: ''Odamızda yer kalmadı''

Real Madrid'in Alman futbolcusu, Şampiyonlar Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanma şansı hakkında konuşan Kroos, ''Takımın müzesinde kupa koyacak yer kalmadı. Kupalar için yeni bir oda yaptırmamız gerekecek. Cidden üç kere üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak inanılmaz bir başarı olur. Ayrıca son 5 yılda 4. kez bu kupayı kazanma şansı kendi elimizde. Bunu ifade edebilecek kelime yok. Şampiyonlar Ligi'ne ekstra motive oluyoruz'' dedi.Yarı finalde eledikleri Bayern Münih eşleşmesi hakkında da konuşan Alman yıldız, ''Çılgın bir maçtı. Rakibin hatayısyla avantajı elimize geçirdik evet. Merhamet göstermedik. Bence biz daha iyi oynadık. Bayern çok tehlikeli bir takımdı'' sözlerini kullandı.