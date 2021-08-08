Toni Kroos: 'Mbappe gelirse şaşırmam'

İspanya futbolu Lionel Messi'nin ayrılığı ile sarsılırken, Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos'tan Kylian Mbappe çağrısı geldi.



Real Madrid'in Fransız yıldızı transfer edebileceğini kaydeden Kroos, "Mbappe piyasadaki en ilginç oyuncu ve ucuz değil. Transferler bitmeden konuşmayı tercih etmiyorum ancak Real Madrid her zaman en iyisini ister, o yüzden Mbappe gelirse şaşırmam." ifadelerini kullandı.



PSG ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Mbappe, 172 maça çıkarken 132 gol attı, 62 de asist yaptı.



