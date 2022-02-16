Toni Kroos: 'Maçların sonucunu Ronaldo belirlerdi'

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos, Manchester United'da forma giyen eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.



Portekizli yıldız için övgü dolu ifadeler kullanan Kroos, "2016'daki Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta deplasmanda Wolfsburg'a 2-0 kaybetmiştik. Bir sonraki karşılaşmada Cristiano Ronaldo üç gol atarak skoru 3-0 yaptı ve tur atladık. Her şeyi tek bir oyuncuya bağlamak istemiyorum ama Ronaldo takımdayken her şeyi yapabileceğimizi hissediyorduk. Bizi, iradesi ve seviyesiyle taşıdı. Maçların sonucuna o karar verirdi." dedi.



Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid kariyerinde 450 gol - 132 asistlik bir performans sergilemişti.





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