Toni Kroos: 'Bize kalsa Arabistan'da maç yapmazdık'

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Toni Kroos, UEFA organizasyonları hakkında eleştirilerini paylaştı.



Alman oyuncu, Uluslar Ligi ve yurt dışında düzenlenen yerel maçlara tepki gösterdi.



"BİZ SADECE KUKLAYIZ"



Kroos açıklamasında; "Malesef hangi maçı yapacağımıza biz karar vermiyoruz. Biz sadece FIFA ve UEFA'nın kuklalarıyız. Eğer oyuncular birliği olsaydı, Uluslar Ligi'nde veya Suudi Arabistan'da düzenlenen bir İspanya Süper Kupası maçında oynamazdık." dedi.



Kroos, ayrıca UEFA Uluslar Ligi'nin fiziksel olarak oyuncuları zorladığını belirtti.



