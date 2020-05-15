Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Bundesliga'nın başlayacak olması ve diğer liglerin durumuyla ilgili Alman Haber Ajansı'na konuştu.Kroos, "" açıklamasını yaptı.Deneyimli orta saha oyuncusu, "." yorumunu yaptı.Almanya'da sezon 16 Mayıs Cumartesi'den itibaren kaldığı yerden devam edecek.