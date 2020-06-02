"Tonali PSG ve Barcelona'yı değil Inter veya Juventus'u istiyor"

Brescia Başkanı Massimo Cellini Sandro Tonali için teklif veren kulüpleri detaylarına kadar açıklarken 20 yaşındaki yıldız adayının Inter veya Juventus'ta oynamak istediğini ilk kez söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
'Tonali PSG ve Barcelona'yı değil Inter veya Juventus'u istiyor'
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02 Haziran 2020 00:23
Brescia Başkanı Massimo Cellini, İtalyan futbolunun önümüzdeki yıllarda yıldızı olmaya aday ismi olan Sandro Tonali için aldığı teklifleri açıkladı.

Cellini açıklamasında Barcelona başta olmak üzere, Napoli, Fiorentina, PSG, Inter ve Juventus'la görüştüklerini söylerken kulüplerin yaptıkları tekliflerdeki rakamları da paylaştı. Başkan Cellini açıklamasında, "Napoli başkanı De Laurentis bana 40 milyon teklif etti. Fiorentina teklif yapmayı bekliyor. Koronavirüsten önce Barcelona 65 milyon + 2 futbolcu önerdi. Birisi hücumcu kanat oyuncusu. Katalanlar istemedikleri bir cevap aldı." sözlerini kullandı.

Tonali'yi satmak için hiç aceleleri olmadığını söyleyen deneyimli başkan Tonali'nin İtalya'da kalmak istediğini ve Juventus veya Inter'den birisini seçeceğini de ilk kez açıkladı.

Futbol stili ile Andrea Pirlo'ya benzetilen 20 yaşındaki Sandro Tonali 2017 yazında profesyonel olmuştu ve bu sezon 23 lig maçında 1 gol atıp 5 asist yaptı.

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