Tonali, Newcastle United'a doğru!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İtalyan orta saha Sandro Tonali için Milan ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi bu transfer için Milan'a 70 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tonali, Newcastle United'a doğru!
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22 Haziran 2023 21:11
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Newcastle United'ın Tonali için Milano'daki son toplantının ardından anlaşmaya varıldığı aktarılırken İngiliz ekibinin bu transfer için kasasından 70 milyon euro çıkacağı kaydedildi. 

İtalyan yıldızın, İngiliz temsilcisiyle 2029'a kadar kontrat imzalaması bekleniyor.

2020'den bu yana Milan 130 kez forması terleten başarılı orta saha, 7 gol 13 asistlik performansın yanında bir de Serie A şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı.


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