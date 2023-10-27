Tonali için sürpriz gelişme!

forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alaniçin sürpriz bir açıklama geldi.İngiliz ekibinin teknik direktörü, Tonali'nin cumartesi günü oynayacakları Wolverhampton karşılaşmasında forma giyme ihtimali olduğunu söyledi.Howe,şeklinde konuştu.Tonali'nin Wolverhampton karşısında oynama ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran İngiliz teknik adam,ifadelerini kullandı.İngiliz medyasında yer alan haberlere göre ise, İtalya Futbol Federasyonu'nun 23 yaşındaki futbolcunun 10 aylık men cezasını duyurduğu hatırlatıldı. Ancak Tonali için henüz FIFA ve UEFA'dan resmi bir onaylanma durumunun olmadığı ifade edildi.Futboldan 10 ay men cezası alan Tonali, bu sezon Newcastle United'da şu ana dek 12 maça çıktı ve 1 gol attı.