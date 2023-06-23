Tonali'den sonra hedef Theo ve Chiesa

Sandro Tonali'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Newcastle United, Milanlı Theo Hernandez ve Juventuslu Federico Chiesa'yı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tonali'den sonra hedef Theo ve Chiesa
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23 Haziran 2023 01:13
Dev bütçesiyle bir sonraki transfer hamlesi merakla beklenen Newcastle United, Federico Chiesa ve Theo Hernandez'i gündemine aldı.

Yaklaşık 70 milyon euroluk bonservisle Milan'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Premier Lig ekbii Newcastle United, gözünü İtalya'dan ayırmıyor. İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Newcastle, Juventuslu Federico Chiesa ile Milanlı Theo Hernandez'i istiyor.

Henüz resmi görüşmelerin başlamamasına rağmen ilerleyen günlerde tarafların biraraya gelebileceği ifade ediliyor.

Theo Hernandez'e Atletico Madrid'in talip olduğu bilinirken Federico Chiesa'nın ise Aston Villa'nın 60 milyon euroluk teklifini 'Konferans Ligi'nde oynayacak bir kulübe gitmek istemiyorum' diyerek reddettiği ortaya çıkmıştı.

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