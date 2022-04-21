Tomljanovic ile Tormo, İstanbul'da çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship'te 6 numaralı seribaşı Ajla Tomljanovic ile 7 numaralı seribaşı Sara Sorribes Tormo, çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tomljanovic ile Tormo, İstanbul'da çeyrek finalde
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21 Nisan 2022 17:34
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'na son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Ajla Tomljanovic, merkez kortta Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

İlk seti 6-4 hanesine yazdıran Tomljanovic, ikinci setin ilk oyununu aldıktan sonra rakibinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

7 numaralı seribaşı İspanyol Sara Sorribes Tormo, Rus Varvara Gracheva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Günün diğer son 16 turu mücadelesinde Kazak Yulia Putintseva da İsveçli Rebecca Peterson'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Putintseva, çeyrek finalde Ajla Tomljanovic ile eşleşti.

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