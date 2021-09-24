Tombala nasıl oynanır? Yılbaşı Tombala oynanışı nasıldır? Tombala kuralları nelerdir? (24 Eylül Cuma)

Aile üyeleri tombala oynayarak keyifli vakit geçiriyor ve tombala nasıl oynanır Türk halkı tarafından çok seviliyor. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez oyunu tombala 2021'e girilirken de aile oyunu olarak yine gün yüzüne çıkıyor Tombala oyunu nasıl oynanır? Tombala nedir? Tombala kaç kişi oynanır? Tombala kuralları nelerdir? Tombala oynama kuralları için gerekli bilgiler yer alıyor.

24 Eylül 2021 06:04
Tombala nasıl oynanır? Yılbaşı Tombala oynanışı nasıldır? Tombala kuralları nelerdir? (24 Eylül Cuma)
Aile oyunu tombala yılbaşında evde oynanacak en güzel oyunlardan biri olarak görülüyor. Türk aile üyelerinin en sevdiği oyunlardan biri olan tombala nasıl oynanır? tombala kuralları konusunda bir çok bilgi bulunuyor. Kuralları basit ve oynaması kolay tombala oyunu kalabalık ailelerde de oynanabiliyor. Tombala oynama konusunda verilen tüm bilgiler için haberimizde bilgileri derledik.
Tombala oyununun kuralları az ve oynanması oldukça kolaydır.

TOMBALA NEDİR?

Tombala genelde yılbaşlarında oynanan bir torbadan numaralı taşların çekilerek pulların kağıtlara yerleştirildiği bir şans oyunudur. Oyun kartındaki tüm numaralar torbadaki taşlar tarafından çıkarsa buna tombala denir.



TOMBALA OYNANIŞI NASIL? TOMBALA OYUN KURALLARI

Tombala genelde bez torba içerisine konan üzerinde 90'a kadar numaralandırılmış taşların karıştırılarak çekilmesiyle başlar. Tombala oyunundaki her oyuncunun elinde karışık numaralardan oluşan oyun kartı bulunur. Oyun kartında bez torbadan çıkan numaralar eğer oyuncunun kartında varsa karton pulla kapatılır. Oyun kartındaki tüm numaralar bez torbadan çıkarsa oyuncu tombala yapmış olur.

Ayrıca oyun kartında yatay olarak 3 satır vardır. İlk satırdaki numaralar eğer çıktıysa ve pullarla kapatıldıysa birinci çinko, ikinci satır da doldurulursa ikinci çinko olur. Üçüncü satır da doldurulduğunda tombala yapılmış olur ve oyunun büyük ödülünün kazananı ortaya çıkar.



TOMBALA KURALLARI

Tombala oyun kurallarının en önemlisi genellikle bezden olan torbanın karıştırılarak numaraların çekilmesidir. Bir diğer önemli kural ise çıkan numaraların oyuncuların kartlarında doğru bakılıp bakılmadığı da büyük önem taşır. Eğer çekilen numara oyun kartında varsa ve oyuncu bunu kapatmadıyda kural hatası yapılmış olur. Aile oyunu tombala iki oyun kartıyla oynanırsa daha doğru olur.

TOMBALA OYUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Tombala oyununun nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir ancak söylenenlere göre İtalya'daki çoğu şehirde eldeki kazancın yükseltilerek hayır işleri yapılması için kullanıldığı rivayet edilir. Ayrıca tombala çeşitli şekillerde ödüllendirilecek bir kişi belirlemek için oynandığı da bilinmektedir.



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