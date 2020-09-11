Tomas'dan hakemin penaltı kararına tepki

Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tomas'dan hakemin penaltı kararına tepki
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11 Eylül 2020 22:27
Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından penaltı kararına tepki gösterdi.

Tomas, 85. dakikadaki penaltı pozisyonundaki kararı eleştirdi ve takımının performansını yorumladı. 

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Hırvat hoca, "Oyun kontrolü bizdeydi, öne de geçtik, maalesef 1-1 oldu. 20 senedir Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim. Hakem VAR'a da gitmedi. Çok üzgünüz böyle bittiği için. Pozisyonlara girdik, inşallah böyle devam edeceğiz." dedi.

Az hata yaparak öne geçtiklerini ifade eden Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak." şeklinde konuştu.



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