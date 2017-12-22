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Tomas Ujfalusi'nin Terim sevinci!

Galatasaray'ın eski oyuncularından Tomas Ujfalusi, Instagram hesabından Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Tomas Ujfalusi'nin Terim sevinci!
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22 Aralık 2017 02:00
Tomas Ujfalusi,Galatasaray'ın Fatih Terim ile anlaşması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Tomas Ujfalusi, "Fatih Terim'in teknik direktör olarak Galatasaray'a döndüğünü duyduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tomas Ujfalusi, Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı 2011-2013 yıllar arasında Galatasaray'da forma giydi ve üst üste iki şampiyonluk yaşadı.

 

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