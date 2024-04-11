Tomas Ujfalusi: "Galatasaray gibi yapmayın"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi, sarı kırmızılı takımı örnek göstererek İtalyan ekibi Fiorentina ile ilgili flaş bir değerlendirme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tomas Ujfalusi: 'Galatasaray gibi yapmayın'
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11 Nisan 2024 16:25
Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi, sarı kırmızılı takım ile ilgili flaş bir itiraf yaptı.

Ujfalusi, eski takımı Fiorentina'nın Viktoria Plzen ile oynayacağı Konferans Ligi maçıyla ilgili, "Fiorentina kendini bir sonraki turda görebilir ama dikkat etmeli. Galatasaray, Sparta Prag'ı hafife aldı ve elendi. Fiorentina'nın kesinlikle Viktoria Plzen'i hafife almaması lazım." dedi.

Çek ekibini destekleyeceğini söyleyen eski futbolcu, "Kalbim Fiorentina ile atsa da bir Çek olarak Plzen'i destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ile ilgili değerlendirme yapan Ujfalusi, "Bir kupa takımı gibi görünüyor. Vlahovic ayrıldığından beri iyi bir forvet bulunamadı." açıklamasını yaptı.

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