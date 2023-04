Tomas Sivok: 'Galatasaray'ın işi çok zor'

Spor Toto Süper Lig'in 32'inci haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. 2008-2015 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve siyah beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan eski savunmacı Tomas Sivok, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi düşüncelerini dile getirdi.



"ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAĞINA İNANIYORUM"



SORU: Şenol Güneş'le yeniden çıkışa geçen ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimi hakkında ne düşünüyorsun?



Şenol Güneş, ciddi bir tecrübeye sahip çok iyi bir antrenör. Geçmişte yine Beşiktaş ve Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Şenol Güneş, Beşiktaş için iyi bir tercih çünkü Beşiktaş'ı çok iyi tanıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon şampiyon yapacağına inanıyorum.



"FENERBAHÇE'NİN SAHASINDA KAZANMAK GERÇEKTEN GÜZEL VE ÖZEL BİR ŞEYDİ"



SORU: Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'yi derbi maçta 4-2 mağlup etmişti. Beşiktaş'ın Kadıköy zaferini nasıl yorumluyorsun?



Türkiye'deki derbilerin çok çılgın geçtiğini her zaman söylerim. Her zaman çok ciddi sürprizler olur. Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş için çok güzel bir sonuçtu. Fenerbahçe'nin sahasında oynayıp böyle bir sonuç almak gerçekten güzel ve özel bir şeydi. Bundan dolayı tüm Beşiktaş taraftarları için çok mutluyum. Sonuç olarak çok güzel bir sonuçtu.



"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK. GÖNLÜM BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASINDAN YANA"



SORU: Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında ne düşünüyorsun? Hangi takımı favori olarak görüyorsun?



Galatasaray'ın hemen gerisinde Fenerbahçe olduğu için Galatasaray maçta çok ciddi bir baskı altında olacak. Beşiktaş, Galatasaray'a karşı maça puan kaybetmemek üzere çıkmak zorunda. Gönlüm Beşiktaş'ın kazanmasından yana. Derbiler için kesin yorum yapmak her zaman çok zordur. Derbilerde daha iyi olan takım kazanacak diye hiçbir zaman kesin bir şey ortaya koyamazsınız. Derbi her iki taraf için de eşit ihtimallerin olduğu bir oyundur. Bundan dolayı maçın her iki taraf lehine de sonuçlanabilme ihtimali gayet mümkün. Beşiktaş ve Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu ve teknik direktörleri var. Beşiktaş'ın kazanmasını isterim ama sonuca ilişkin kesin bir tahminde bulunmak zor. Çok zor bir maç olacak.



"CENK VE ABOUBAKAR DERBİDE ÇOK CİDDİ BİR FARK YARATACAK"



SORU: Sana göre dev derbide hangi oyuncular etkili olacak?



Hücum oyuncuları tabi ki de daha etkili olacaktır. Cenk Tosun ve Aboubakar, geçmişte de çok iyi oynuyorlardı. İkisinin yeniden bir araya gelmesinden çok mutluyum. Cenk Tosun'la geçmişte oynamıştık. Cenk gerçekten çok iyi bir oyuncu. Geçmişte dizindeki sakatlıktan dolayı çok ciddi mücadele verdi ama çok iyi performansla yeniden geri dönebilmeyi başardı. Umarım her ikisi de çok iyi sonuçlar ortaya koymaya devam ederler. Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın derbide çok ciddi bir fark yaratabileceğine olan inancım tam.



"BEŞİKTAŞ'IN DEFANS BLOĞUNU İYİ BİR ŞEKİLDE AYAKTA TUTACAĞINA İNANIYORUM"



SORU: Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha sakatlanmıştı. Onun yerine stoper bölgesinde Omar Colley ve Roman Saiss görev yapıyor. Beşiktaş'ın defansı hakkında ne düşünüyorsun?



Bir savunma oyuncusu olarak şunu söylemem gerekir ki bütün takımın hep birlikte defansı bir arada tutması gerçekten önemli bir mevzu. Beşiktaş'taki bütün oyuncuların çok ciddi bir değere sahip olduğuna ve kaliteli bir oyun ortaya koyduklarına inanıyorum. Beşiktaş'ın defansta bir sıkıntısı olmadığını ve defans bloğunu iyi bir şekilde ayakta tutabileceklerini düşünüyorum.



"GALATASARAY'IN BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



SORU: Galatasaray Süper Lig'de lider konumda. Önemli yıldızlara sahip olan Galatasaray'ın performansı hakkında ne düşünüyorsun?



Mata, Mertens, Icardi, Zaniolo gibi oyuncuların hepsi büyük takımlardan geldi. Bu oyuncular genel olarak iyi bir performans çıkardıkları için skor olarak ortaya iyi sonuçlar çıktı. Bu oyuncuları iyi bir şekilde yönettikleri için Galatasaray'ın yönetim ve teknik ekibinin de ortaya çıkan sonuçta büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sadece oyuncuların başarısı olarak bakmak yetmez. Galatasaray'ın bu oyuncularla birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine ve bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum.



"TÜRKİYE'DEKİ DERBİ ATMOSFERİNİ YAŞAMAYI ÖZLÜYORUM"



SORU: Beşiktaş'ta unutamadığın bir Derbi anısı var mı?



Benim için bütün maçlar ve derbiler özeldi. Türkiye'de ki zamanımda derbilerden zevk aldım. O atmosferi ve baskıyı yaşamayı özlüyorum. Derbileri birbirleriyle kıyaslamak tam olarak doğru olmayabilir çünkü Türk futbolu çok ateşli. Türk taraftarlar fanatik oldukları için her maçta farklı bir atmosfer oluşuyor.



"GALATASARAY İÇİN ÇOK ZOR OLACAK"



SORU: İnönü Stadı'ndaki tecrübelerine dayanarak Beşiktaş taraftarının takımına olan desteği hakkında neler söylemek istersin?



Beşiktaş, en iyi taraftara sahip. Bütün Türk taraftarlarına karşı büyük saygım var ama Beşiktaş taraftarı çok özel. Bizim stadımızda oynayan bütün takımlar için orada bulunmak cidden zor bir durum. Beşiktaş taraftarı çok farklı bir atmosfer ortaya koyuyor. Deplasmanda oynamak Galatasaray için çok zor olacak. Bu takımda bu taraftarla oynamak benim için büyük bir onurdu.





