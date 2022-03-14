Ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen Çekyalı eski futbolcu Tomas Sivok, alatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.



İşte Sivok'un o açıklamaları...



Beşiktaş'ı hala takip ediyorum çünkü hala seviyorum. Orada 7 yıl geçirdim. Benim için çok özel bir takım. Bu sezon onlar için zor geçiyor. Geçen sene ki başarıların ardından beklentiler büyüktü ancak Beşiktaş büyük bir potansiyele ve harika oyuncu grubuna sahip.



"Favorim Beşiktaş"



Beşiktaş ligde Galatasaray'ın üzerinde. Derbiler çok özel maçlardır ve sonucunu önceden tahmin edemezsiniz ancak benim favorim Beşiktaş. Bu tip maçlar enerji ve güç gerektiriyor. Beşiktaş 3 puana uzanacaktır.



"Vida harika işler yaptı"



Hikayesi olan karşılaşmalarda bir futbolcu ön plana çıkabiliyor. Batshuayi bence bu tip duelloarda hazır olabilecek bir isim. Takımı adına goller atabilecek bir isim. Vida, benim Beşiktaş savunmasındaki en favorim oyuncum. Dinamo Kiev ve Hırvatistan Milli Takımı'nda harika işler yaptı. Bir stoper olarak çok güçlü. Sahada asla duruşunu bozmuyor. Dediğim gibi siyah-beyazlılar muazzam oyunculara sahip ve favorim Beşiktaş.



"Türk takımları altyapılan çok daha önem vermeli"



Beşiktaş altyapısı harika işler yapıyor. Ben oradayken Necip Uysal vardı ama bugünlerde pek çok oyuncuyu kadroda görüyoruz. Akademik takımlar profesyonel olma noktasında ilk adımdır. Bu oyuncular kendilerini geliştirip yurt dışına gidebilir. Bence Türk takımları altyapılan çok daha önem vermeli.



"Galatasaray maçını unutamıyorum"



İlk sezonumda 2 kupa birden kazandık ancak bu yıl evimizde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı unutamıyorum. Bizim için şampiyonluk yolunda ve zor bir maçtı.



"Atiba inanılmaz bir vücuda sahip bir profesyonel"



Atiba ile harika görüşüyoruz, harika bir insan. 40 yaşında dahil hala oynuyor, inanılmaz bir vücuda sahip bir profesyonel. Onu tanıdığım için çok memnunum. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Benim için dünyadaki en iyi taraftar topluluğu onlar. Hala kalbimdeler. Türkiye'de ailemle geçirdiğim süre boytunca hem bana hem de aileme çok iyi davrandılar. Onları çok seviyorum" dedi.







