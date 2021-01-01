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Tomas Satoranksy'nin KOVID-19 testi pozitif çıktı!

Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Bulls guardı Tomas Satoransky'nin KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls başantrenörü Billy Donovan, Bulls guardı Tomas Satoransky'nin KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NBC Sports Chicago'dan KC Johnson'a göre Satoransky, Donovan'a haberi açıklama izni verdi.

Donovan bu haberi, forvet Chandler Hutchison'ın pozitif çıktığını ve bu durumun Satoransky, Lauri Markkanen ve Ryan Arcidiacono'nun karantinaya alınmasına yol açtığını açıklamasından iki gün sonra duyurdu.

Bir destek personelinin de yakın zamanda testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Bugün Batı'da dört maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak olan Bulls, KOVID-19 protokolündeki oyunculardan yoksun kalacak (Markkanen ve Arcidiacono).

Hutchison ve Satoransky'nin de yakın gelecekte kadro dışı olmaları bekleniyor.

KC Johnson, Markkanen veya Arcidiacono'nun nihayetinde temize çıkması durumunda takımın, Bulls'un deplasman yolculuğunda nerede olduğuna bağlı olarak, söz konusu oyuncuyu takımın yanına çağırmaya değip değmeyeceğini tartışacağını belirtti.


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