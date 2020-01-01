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Tom Thibodeau, NBA'e geri dönmek istiyor!

Minnesota Timberwolves tarafından görevden alınmasından beri yaklaşık 11 aydır koçluk yapmayan Tom Thibodeau, NBA'e geri dönmek istediğini belirtti.

Minnesota Timberwolves tarafından görevden alınmasından beri yaklaşık 11 aydır koçluk yapmayan Tom Thibodeau, NBA'e geri dönmek istediğini belirtti.

Thibodeau, tekrar koçluk yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, cevabı şu oldu:

"Evet. Koçluk yapmak istiyorum. Bunu hep biliyordum."

"BİR SAHİL EVİ SATIN ALDIM..."

Thibodeau, oyundan uzak kaldığı süre boyunca neler yaptığını da anlattı:

"Birçok farklı şey yaptım. Gerçekten bir takvimim olmamasından faydalanmaya çalışıyorum. New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Orlando ve Miami'yi ziyaret ederek biraz seyahat ettim."

"Connecticut sahilinde bir sahil evi satın aldım ve tadilat yaptım. Mülkü hemen hemen tamamen yeniledim, bu yüzden gerçekten ilginçti. Sürecin her adımında - bazıları fazlasıyla dahil olduğunu söylüyor - bulundum. ESPN ve NBA TV için bazı TV çalışmaları yaptım ve bazı ekipleri, antrenörleri ve yöneticileri ziyaret edebildim. İyi bir kitap okumak ve rahatlamak gibi hoşlandığım bazı şeyleri yapabildim."


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